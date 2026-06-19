Мирошник: Запад обсуждает лишь те инциденты, которые можно навесить РФ ярлыком

Мирошник заявил о выборочной реакции Запада на трагедии в зоне конфликта Мирошник: Запад обсуждает лишь те инциденты, которые можно навесить РФ ярлыком

Москва19 июн Вести.Западные страны уделяют внимание лишь тем инцидентам, которые, по их мнению, можно использовать для обвинений в адрес России и навесить на нее ярлык. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

По его словам, западные государства и поддерживающие Киев структуры не реагируют на ряд происшествий, связанных с пострадавшими мирными жителями РФ.

Они детально обсуждали ситуацию по Киево-Печерской лавре, которую спровоцировала сама Украина, нанесла удар своими косорукими специалистами по ПВО. Это для них было крайне важно, они обсуждали. То есть все, что можно попытаться прилепить как ярлык в сторону России, они знаете, с таким воодушевлением, азартом, обсуждают. А то, что касалось, к примеру, Старобельска, Брянска, Енакиево, это вообще никого не интересовало сказал Мирошник

Он подчеркнул, что недавняя атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на детский автобус в Брянской области, следовавший из белорусских Речиц в Геленджик, не вызвала никакой реакции со стороны Запада.

Нет никакой реакции у западников. Они считают, что это некие человеческие детеныши, наверное, второго сорта, поэтому на них нет необходимости обращать внимание. Вот шестеро детей, которые получили ранения, некоторые из них достаточно серьезные. Вот это никого не заинтересовало в Европейском союзе и "Группе семи" отметил посол

По мнению дипломата, такой подход свидетельствует о выборочном отношении к вопросам соблюдения норм международного гуманитарного права.

Мирошник также сообщил, что за неделю от рук ВСУ получают ранения 200-250 гражданских.