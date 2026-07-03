Полянский: ОБСЕ не отреагировала на удар Украины по автобусу в Брянской области

Постпред России: реакции ОБСЕ на удар Киева по автобусу с детьми нет Полянский: ОБСЕ не отреагировала на удар Украины по автобусу в Брянской области

Москва3 июл Вести.Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) все еще не отреагировала на удар Киева по белорусскому автобусу с детьми в Брянской области, заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский в интервью РИА Новости.

Я не видел никакой реакции ни от кого в ОБСЕ. Это, конечно, выглядит крайне негативно для имиджа организации, потому что там воспринимают все исключительно через призму интересов западных стран приводит РИА Новости слова Полянского

Если речь идет о гибели или покушении на убийство детей, то подобные случаи должны осуждать вне зависимости от того, кто является виновником, однако ОБСЕ не выразила никакой реакции, отметил Полянский.

Украинские боевики с помощью беспилотника нанесли 17 июня удар по автобусу, который перевозил детей из Гомеля в Геленджик. Один пассажир погиб, девять человек, в том числе шестеро детей, получили ранения различной степени тяжести. В ходе расследования установлено, что к удару причастно высшее командование Украины.

Днем 2 июля Киев вновь нанес удар по автобусу в Брянской области, следовавшему из Минска в Анапу. Двое пассажиров находятся в тяжелом состоянии, сообщил госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович.