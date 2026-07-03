Москва3 июлВести.Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) все еще не отреагировала на удар Киева по белорусскому автобусу с детьми в Брянской области, заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский в интервью РИА Новости.
Я не видел никакой реакции ни от кого в ОБСЕ. Это, конечно, выглядит крайне негативно для имиджа организации, потому что там воспринимают все исключительно через призму интересов западных странприводит РИА Новости слова Полянского
Если речь идет о гибели или покушении на убийство детей, то подобные случаи должны осуждать вне зависимости от того, кто является виновником, однако ОБСЕ не выразила никакой реакции, отметил Полянский.
Украинские боевики с помощью беспилотника нанесли 17 июня удар по автобусу, который перевозил детей из Гомеля в Геленджик. Один пассажир погиб, девять человек, в том числе шестеро детей, получили ранения различной степени тяжести. В ходе расследования установлено, что к удару причастно высшее командование Украины.
Днем 2 июля Киев вновь нанес удар по автобусу в Брянской области, следовавшему из Минска в Анапу. Двое пассажиров находятся в тяжелом состоянии, сообщил госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович.