СК признал потерпевшими в теракте в Брянске 19 детей и 22 взрослых

Теракт в Брянске: СК признал потерпевшими 19 детей и 22 взрослых СК признал потерпевшими в теракте в Брянске 19 детей и 22 взрослых

Москва18 июн Вести.Потерпевшими в теракте в Брянской области, где был атакован автобус с футбольной командой, признаны 19 детей и 22 взрослых. Об этом сообщает официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Атака ВСУ на автобус, двигавшийся из Гомеля в Геленджик, была совершена 17 июня. В результате удара украинского БПЛА по транспортному средству 1 человек погиб, 8 пострадали.

В настоящее время признаны в качестве потерпевших и допрошены 19 несовершеннолетних и 22 взрослых заявила Петренко

Расследование всех обстоятельств преступления продолжается.