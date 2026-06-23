Глава СК: объявлены в розыск заказчики атаки на автобус с детьми из Белоруссии

Бастрыкин: заказчики удара по автобусу с детьми под Брянском объявлены в розыск Глава СК: объявлены в розыск заказчики атаки на автобус с детьми из Белоруссии

Москва23 июн Вести.Председатель СК Александр Бастрыкин сообщил, что заказчики атаки на автобус с детьми в Брянской области объявлены в международный розыск.

Автобус с детьми из Белоруссии, следовавший по маршруту Гомель -Геленджик, был атакован 17 июня, один пассажир погиб, восемь человек, включая шесть детей, получили травмы.

Уже известны заказчики, объявлены в международный розыск сказал Бастрыкин в эфире одного из федеральных каналов

По словам главы СК, заказчики в ближайшее время будут заочно арестованы.

Во вторник официальный представитель СК Светлана Петренко сообщала об установлении причастных к террористической атаке на автобус в Брянской области, По ее словам, к преступлению причастны командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди и начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Олег Иващенко.