СК: причастные к атаке на пассажирский автобус в Брянской области установлены

Установлены причастные к атаке на пассажирский автобус в Брянской области СК: причастные к атаке на пассажирский автобус в Брянской области установлены

Москва23 июн Вести.Установлены причастные к террористической атаке на пассажирский автобус в Брянской области, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

По ее словам, к совершению указанного преступления причастны командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди и начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Олег Иващенко.

Они обеспечивали целенаведение и отдавали незаконный приказ об атаке гражданских транспортных средств на российской территории.

Кроме того, установлены непосредственные исполнители теракта, в частности военнослужащий подразделения беспилотных систем "Химера" 105 пограничного отряда Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Дмитрий Ткаченко, военнослужащий пограничной комендатуры быстрого реагирования "Шквал" 7 пограничного отряда ГПСУ Игорь Жуков и военнослужащий 73 морского центра специальных операций ВСУ Владислав Наум сказано в сообщении

БПЛА атаковал пассажирский автобус Гомель - Геленджик 17 июня 2026 года. В результате удара один пассажир погиб, 8 получили телесные повреждения различной степени тяжести, среди них - 6 несовершеннолетних.

В отношении Бровди, Иващенко, Ткаченко, Жукова и Наума вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемых по статье о совершении теракта, повлекшего гибель людей. Организованы мероприятия по объявлению их в международный розыск и последующему избранию меры пресечения в виде заключения под стражу заочно. Расследование уголовного дела продолжается, устанавливается личность иных соучастников преступления.