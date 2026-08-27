Москва27 авг Вести.Количество дроновых ударов ВСУ по гражданским объектам с мая возросло в 4 раза. Такой информацией с ИС "Вести" поделился посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

Он особо отметил Запорожскую область, по гражданской инфраструктуре которой не прекращаются украинские атаки.

Как только Европейский cоюз выделил очередной транш денег украинской стороне, когда деньги были направлены непосредственно на закупку беспилотников, то они огромным потоком были направлены в руки украинских террористов, которые тут же начали их применять. … На территории Запорожской области, я могу точно сказать по данной конкретной территории, что, начиная где-то с мая месяца количество дронов, которые летят по гражданским объектам, а это, в первую очередь, жилье, это социальные центры, это объекты инфраструктуры, то есть это энергетика, вода и это логистические центры, то есть это дороги, по которым идет снабжение и перемещение гражданского населения, то есть вот по этим объектам количество ударов увеличилось где-то в четыре раза заявил Мирошник

Ранее Мирошник рассказал о количестве пострадавших от ударов ВСУ гражданских лиц. По его словам, с февраля 2022 года их число достигло почти 35 тысяч.