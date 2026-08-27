Москва27 авгВести.С февраля 2022 года от атак ВСУ пострадали почти 35 тысяч мирных жителей. Об этом ИС "Вести" рассказал посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
Если брать с февраля 2022 года, то сейчас у нас количество пострадавших мирных жителей - уже приближается к 35 000. То есть где-то 34 800 человек, это вот на данный момент у нас - это количество людей, которое пострадало непосредственно от действий украинских боевиковрассказал Мирошник
Ранее сообщалось о гибели одного человека от атаки украинского БПЛА в Белгородской области. Еще один человек был ранен.