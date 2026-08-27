Мирошник: от ВСУ с февраля 2022 года пострадали почти 35 тыс. мирных жителей

Мирошник заявил, что жертвами ВСУ с 2022 года стали почти 35 тыс. мирных жителей Мирошник: от ВСУ с февраля 2022 года пострадали почти 35 тыс. мирных жителей

Москва27 авг Вести.С февраля 2022 года от атак ВСУ пострадали почти 35 тысяч мирных жителей. Об этом ИС "Вести" рассказал посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

Если брать с февраля 2022 года, то сейчас у нас количество пострадавших мирных жителей - уже приближается к 35 000. То есть где-то 34 800 человек, это вот на данный момент у нас - это количество людей, которое пострадало непосредственно от действий украинских боевиков рассказал Мирошник

Ранее сообщалось о гибели одного человека от атаки украинского БПЛА в Белгородской области. Еще один человек был ранен.