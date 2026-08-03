Москва3 авг Вести.В период с 20 июля по 26 июля от атак украинских боевиков в России пострадали 492 человека, 90% украинских ударов наносились с помощью дронов. Об этом ИС "Вести" сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

Он обратил внимание: украинские беспилотники целенаправленно атакуют гражданское население.

Мы говорили: 150-200 человек у нас было в начале января, то сейчас, последняя неделя, предыдущая неделя (с 20 по 26 июля – прим. ред.), у нас 492 человека пострадали от атак украинских боевиков. При этом порядка 90% – это результат атак с помощью дронов, которые целенаправленно гоняются за людьми, за гражданским населением, за автобусами сказал Мирошник

По словам дипломата, только за последние два месяца украинские боевики нанесли удары по 35 автобусам.

Один за другим идут автобусы, которые точно тяжело спутать уже хоть с чем-либо из военной техники, то есть по ним наносятся удары. Раньше это обходили. Сейчас целенаправленно атакуют по вот этим категориям гражданских целей. Это все является военным преступлением. Только Запад не хочет об этом говорить… Он начинает говорить про ассиметричные ответы, ассиметричные санкции о том, как Украина может ослабить людей, как Украина, значит, может напугать людей отметил он

Мирошник подчеркнул: террористические атаки по автобусам с гражданским населением международные документы трактуют как тяжкое военное поступление.

Это атака, это убийство гражданского населения, это покушение на жизнь гражданского населения, это ранения гражданских людей, которые не являются участниками военного конфликта. Это мирные жители. А по ним Украина наносит удары и пытается на международных площадках объяснить, почему именно это происходит. Даже, знаете, не касаясь темы, что это есть преступление добавил дипломат

Ранее Мирошник раскрыл число погибших от действий Киева детей с начала года. По его словам, более 35 несовершеннолетних погибли от действий киевского режима.