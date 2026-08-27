Мирошник: Стубб, говоря об ударах по WB, признал финансирование терроризма

Мирошник указал на признание Стубба в финансировании терактов ВСУ Мирошник: Стубб, говоря об ударах по WB, признал финансирование терроризма

Москва27 авг Вести.Президент Финляндии Александр Стубб фактически признал финансирование терроризма ВСУ, комментируя атаки на логистические центры Wildberries. Об этом ИС "Вести" заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

Ранее Стубб поддержал удары украинских боевиков вглубь России, приведя в качестве примера удары по объектам Wildberries. Он назвал это "разумной военной стратегией" со стороны ВСУ.

По сути дела, Стубб говорит о том, что "мы финансируем терроризм, мы даем им в руки вооружение" прокомментировал Мирошник

Как пояснил дипломат, европейские кураторы киевского режима надеются таким образом принудить Россию к переговорам.