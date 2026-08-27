Москва27 авгВести.Президент Финляндии Александр Стубб фактически признал финансирование терроризма ВСУ, комментируя атаки на логистические центры Wildberries. Об этом ИС "Вести" заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
Ранее Стубб поддержал удары украинских боевиков вглубь России, приведя в качестве примера удары по объектам Wildberries. Он назвал это "разумной военной стратегией" со стороны ВСУ.
По сути дела, Стубб говорит о том, что "мы финансируем терроризм, мы даем им в руки вооружение"прокомментировал Мирошник
Как пояснил дипломат, европейские кураторы киевского режима надеются таким образом принудить Россию к переговорам.