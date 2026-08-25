Москва25 авг Вести.Уровень профессиональной подготовки президента Финляндии Александра Стубба находится ниже плинтуса. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в мессенджере MAX.

Таким образом политик прокомментировал заявление Стубба о том, что он поддерживает удары киевского режима по логистическим центрам компании Wildberries.

Он говорит о поражении России через удары по маркетплейсу Wildberries. Уровень профессиональной подготовки ниже плинтуса. Моральный урод и дурак написал Медведев

По словам зампреда Совбеза, финский президент был таким еще тогда, когда занимал пост министра иностранных дел Финляндии.

Ранее Стубб заявил, что удары Украины по складам Wildberries могут подтолкнуть Россию к началу переговорного процесса по урегулированию украинского конфликта. По его словам, он считает разумной соответствующую военную стратегию Киева.