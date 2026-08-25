Песков заявил, что Стубб и Бернем отказываются принимать реалии линии фронта Песков: Стубб и Бернем отказываются принимать реалии линии фронта на Украине

Москва25 авг Вести.Президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Великобритании Энди Бернем отказываются принимать реалии линии фронта в украинском конфликте и лгут своим избирателям о том, что поражение России является возможным. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Они обманывают своих избирателей, говоря о том, что возможно поражение России. Это очень большой обман. И они, по всей видимости, отказываются внимать реалиям, которые существуют на Земле рассказал Песков

Ранее Песков заявил, что Стубб и Бернем являются яркими представителями "партии войны". По его мнению, они желают продолжения украинского конфликта, а не мира.