Песков опроверг публикацию Bloomberg об отказе РФ от переговоров по Украине Песков назвал спекуляцией публикацию Bloomberg об отказе РФ от переговоров

Москва22 июл Вести.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал не воспринимать всерьез публикацию Bloomberg, в которой говорится, что Россия якобы не намерена возобновлять переговоры до полного установления контроля над Донбассом.

Подобные публикации не нужно воспринимать всерьез, на них не нужно обращать особое внимание. Они, скорее, относятся в большей степени к разряду спекуляций сказал Песков

В Кремле напомнили, что еще два года назад президент России Владимир Путин в ходе своего выступления перед руководящим составом МИД, обозначил ключевые условия для остановки боевых действий.

Все эти условия действуют до сих пор. Эти параметры хорошо известны всем в мире, в том числе в Киеве. И мы неоднократно повторяли, что Киеву просто достаточно взять на себя ответственное решение, и боевые действия могут очень быстро остановиться, с тем чтобы перейти к серьезным, сложным переговорам подчеркнул Песков

Как ранее заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Москва никогда не отказывала переговорщикам по украинскому конфликту, но при этом всегда следовала задачам и целям специальной военной операции.