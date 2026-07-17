Захарова заявила, что РФ ни разу не отказала переговорщикам по Украине Захарова: Россия не отказывает переговорщикам, но выполняет цели СВО

Москва17 июл Вести.Россия ни разу не отказала переговорщикам по украинскому конфликту, но при этом всегда следовала задачам и целям специальной военной операции. Об этом в интервью автору ИС "Вести" Ольге Скабеевой заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Посмотрите сейчас на ситуацию вокруг Украины. Переговоры. Ни разу не отказала Россия переговорщикам. Но при этом то, что было заявлено в качестве цели и задач специальной военной операции и, в принципе, нашего видения безопасности в нашем регионе со счетов никогда не убиралось и всегда провозглашалось в качестве нашего императива заявила Мария Захарова

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Москве не видят быстрых перспектив для возобновления в Турции переговорного процесса по Украине. Однако отметил, что РФ остается открытой для дипломатического пути.