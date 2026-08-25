Москва25 авг Вести.Заявление президента Финляндии Александра Стубба об ударах по объектам российского маркетплейса Wildberries вызывает удивление. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что совсем недавно финский лидер озвучивал идею скорейшего налаживания отношений с РФ. Однако, добавил Песков, Стубб, как и премьер Британии Эндрю Бернем, является ярким представителем "партии войны".

Господин Стубб действительно сделал такие заявления [о поддержке ударов Украины по инфраструктуре маркетплейсов]. Ну, кроме удивления, это ничего не вызывает. Ведь буквально несколькими неделями ранее президент Финляндии говорил о необходимости налаживания отношений с Россией рано или поздно. И он говорил о том, что скорее это надо делать рано, чем поздно. Но сейчас мы видим, что все-таки эскалирующие заявления возобладали. Господин Стубб также является ярким представителем "партии войны", вместе с премьер-министром Великобритании они отличились за последние несколько дней такими воинственными заявлениями. Они хотят, чтобы война продолжалась заявил Песков

Ранее Стубб заявил, что атаки Украины по логистическим центрам российских маркетплейсов могут подтолкнуть руководство РФ к началу переговорного процесса. Он также поддержал дальнейшее выделение оружия и финансов для поддержки киевского режима.