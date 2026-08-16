Политик Мема: позиция Стубба по отношению к России не изменилась

Мема: позиция президента Финляндии по отношению к РФ не изменилась Политик Мема: позиция Стубба по отношению к России не изменилась

Москва16 авг Вести.Президент Финляндии Александр Стубб не намерен действительно возобновлять диалог с Россией, а его заявления о возможном восстановлении контактов направлены на снижение недовольства внутри страны. Об этом заявил финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема.

Ранее сообщалось, что Стубб хочет наладить диалог с Россией в течение двух месяцев. Он также заявлял о любви к русской культуре и истории.

Ястребиная риторика президента Стубба не изменилась и осталась прежней. Эти заявления о восстановлении контактов с Россией сделаны лишь для того, чтобы успокоить растущее недовольство среди населения Финляндии сказал Мема

По его словам, которые приводит РИА Новости, жители страны недовольны проводимой властями политикой, в том числе сокращением социальных услуг, расходами на военную промышленность и помощью Украине.

Мема отметил, что Стубб стремится создать впечатление готовности Финляндии к дипломатии, несмотря на фактическую поддержку Украины.