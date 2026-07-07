Слуцкий раскритиковал "переговорщика" Стубба после слов об ударах Киева по РФ

Слуцкий раскритиковал Стубба после слов об ударах Киева по РФ Слуцкий раскритиковал "переговорщика" Стубба после слов об ударах Киева по РФ

Москва7 июл Вести.Лидер фракции ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий раскритиковал президента Финляндии Александра Стубба после его комментариев о возможной поддержке странами НАТО украинских ударов по территории России.

По словам политика, подобные заявления практически сводят к нулю шансы финского лидера на участие в переговорном процессе с Москвой.

В своем канале в мессенджере MAX Слуцкий отметил, что уровень русофобии беспрецедентно высок накануне саммита НАТО в Анкаре, где, как анонсируется, должна состояться встреча президента США Дональда Трампа с главой киевского режима Владимиром Зеленским.

Депутат заявил, что истинные намерения Хельсинки и прибалтийских столиц совершенно очевидны и обвинил "определенные европейские политические круги" в использовании любых средств, включая "откровенную ложь" и "поддержку украинских националистических формирований" для нагнетания антироссийской истерии.

Парламентарий также рекомендовал этим странам внимательно изучить текущую геополитическую обстановку, прежде чем выступать от лица "американских партнеров". Слуцкий также поднял вопрос о том, намеренно ли президент Стубб фактически объявил государства НАТО "соучастниками террористических атак на гражданскую инфраструктуру России и убийств мирных граждан, включая пожилых людей, женщин и детей". Он предупредил, что подобная стратегия неизбежно обернется негативными последствиями для западноевропейских стран, ударив по ним "бумерангом".

Шансы самого Стубба сесть за стол переговоров с Россией по вопросу украинского урегулирования стремятся к нулю резюмировал Слуцкий

Ранее профессор НИУ ВШЭ, генерал-лейтенант в отставке Евгений Бужинский заявил, что отказ Хельсинки от запрета на ввоз, транзит и хранение ядерного оружия является исключительно антироссийским политическим решением.