Москва7 июлВести.Лидер фракции ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий раскритиковал президента Финляндии Александра Стубба после его комментариев о возможной поддержке странами НАТО украинских ударов по территории России.
По словам политика, подобные заявления практически сводят к нулю шансы финского лидера на участие в переговорном процессе с Москвой.
В своем канале в мессенджере MAX Слуцкий отметил, что уровень русофобии беспрецедентно высок накануне саммита НАТО в Анкаре, где, как анонсируется, должна состояться встреча президента США Дональда Трампа с главой киевского режима Владимиром Зеленским.
Депутат заявил, что истинные намерения Хельсинки и прибалтийских столиц совершенно очевидны и обвинил "определенные европейские политические круги" в использовании любых средств, включая "откровенную ложь" и "поддержку украинских националистических формирований" для нагнетания антироссийской истерии.
Парламентарий также рекомендовал этим странам внимательно изучить текущую геополитическую обстановку, прежде чем выступать от лица "американских партнеров". Слуцкий также поднял вопрос о том, намеренно ли президент Стубб фактически объявил государства НАТО "соучастниками террористических атак на гражданскую инфраструктуру России и убийств мирных граждан, включая пожилых людей, женщин и детей". Он предупредил, что подобная стратегия неизбежно обернется негативными последствиями для западноевропейских стран, ударив по ним "бумерангом".
Шансы самого Стубба сесть за стол переговоров с Россией по вопросу украинского урегулирования стремятся к нулюрезюмировал Слуцкий
Ранее профессор НИУ ВШЭ, генерал-лейтенант в отставке Евгений Бужинский заявил, что отказ Хельсинки от запрета на ввоз, транзит и хранение ядерного оружия является исключительно антироссийским политическим решением.