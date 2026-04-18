Москва18 апрВести.Финский профессор Туомас Малинен предложил президенту страны Александру Стуббу на фоне роста напряженности с Россией ехать в Москву, а не на Ближний Восток.
Малинен обратил внимание на планы президента Финляндии посетить в ближайшие дни страны Ближнего Востока.
Какого черта ты там будешь делать?задался вопросом в соцсети X профессор Хельсинкского университета
В связи с ростом напряженности с Россией и падением украинских дронов в Финляндии Малинен указал, что Стубб не исполняет свои обязанности.
Вышвырните этого неудачника оттуда, а еще лучше - отправьте его в Москву, чтобы он выполнял свою настоящую работууказал профессор
Несколько дней назад секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу указывал, что дроны ВСУ все чаще атакуют Россию через Прибалтику и Финляндию.
Он напомнил о праве РФ на ответные меры, если европейские ПВО плохо работают, либо если страны Европы осознанно предоставляют украинским боевикам свое воздушное пространство для атак на Россию.
В конце марта Стубб говорил, что падение дрона ВСУ в Финляндии не несло ей угрозы.