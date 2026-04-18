Малинен: финскому президенту Стуббу нужно ехать в Москву, а не на Ближний Восток Профессор Малинен: Стуббу нужно посетить Москву на фоне эскалации отношении

Москва18 апр Вести.Финский профессор Туомас Малинен предложил президенту страны Александру Стуббу на фоне роста напряженности с Россией ехать в Москву, а не на Ближний Восток.

Малинен обратил внимание на планы президента Финляндии посетить в ближайшие дни страны Ближнего Востока.

Какого черта ты там будешь делать? задался вопросом в соцсети X профессор Хельсинкского университета

В связи с ростом напряженности с Россией и падением украинских дронов в Финляндии Малинен указал, что Стубб не исполняет свои обязанности.

Вышвырните этого неудачника оттуда, а еще лучше - отправьте его в Москву, чтобы он выполнял свою настоящую работу указал профессор



Несколько дней назад секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу указывал, что дроны ВСУ все чаще атакуют Россию через Прибалтику и Финляндию.

Он напомнил о праве РФ на ответные меры, если европейские ПВО плохо работают, либо если страны Европы осознанно предоставляют украинским боевикам свое воздушное пространство для атак на Россию.

В конце марта Стубб говорил, что падение дрона ВСУ в Финляндии не несло ей угрозы.