Захарова иронично отозвалась о Стуббе после его поддержки ударов ВСУ по России В МИД РФ назвали позицию Стубба по украинским атакам проявлением деградации

Москва26 авг Вести.Заявления президента Финляндии Александера Стубба об украинских ударах вглубь России указывает на его деградацию как политика и государственного деятеля. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

По словам Захаровой, поддержка террористических атак ВСУ со стороны финского лидера вызывает ступор. Она также пошутила, что последняя буква его фамилии уже может писаться как "п".

И его риторика деградировала все эти годы. Деградировала в прямом смысле слова. Это не то, что человек изменил позицию или проявил позицию. Это деградация. Это деградация как государственного деятеля, как политика, как человека резюмировала она

Ранее Стубб заявил, что удары Украины вглубь российской территории "повышают стоимость и цену войны для России". В качестве примера он упомянул атаки на логистические центры Wildberries.

Финский президент назвал подобные действия "разумной военной стратегией со стороны Украины" и выступил за их поддержку.