Москва26 авгВести.Слова президента Финляндии Александра Стубба об Украине являются необоснованными угрозами в адрес России. Таким мнением поделился профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен.
Накануне Стубб заявил, что удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по логистическим центрам компании Wildberries и другим объектам на территории РФ могут якобы подтолкнуть Москву к началу переговорного процесса по урегулированию украинского конфликта.
"Наш" президент выступает с необоснованными угрозами в адрес России, чего подавляющее большинство финнов не одобрили бы. Заставляет задуматься, на кого он работает, не так ли?написал Малинен в соцсети X
Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник сравнил слова Стубба с попытками оправдать Гитлера. Дипломат привел выдержку из дополнительного протокола к Женевским конвенциям, который прямо запрещает нападать на объекты, необходимые для выживания гражданского населения.