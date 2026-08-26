В Финляндии раскритиковали Стубба за слова об ударах по складам Wildberries Профессор Малинен: Стубб выступает с необоснованными угрозами в адрес России

Москва26 авг Вести.Слова президента Финляндии Александра Стубба об Украине являются необоснованными угрозами в адрес России. Таким мнением поделился профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен.

Накануне Стубб заявил, что удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по логистическим центрам компании Wildberries и другим объектам на территории РФ могут якобы подтолкнуть Москву к началу переговорного процесса по урегулированию украинского конфликта.

"Наш" президент выступает с необоснованными угрозами в адрес России, чего подавляющее большинство финнов не одобрили бы. Заставляет задуматься, на кого он работает, не так ли? написал Малинен в соцсети X

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник сравнил слова Стубба с попытками оправдать Гитлера. Дипломат привел выдержку из дополнительного протокола к Женевским конвенциям, который прямо запрещает нападать на объекты, необходимые для выживания гражданского населения.