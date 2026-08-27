"Безумие": Мема прокомментировал слова Стубба об ударах по складам Wildberries Мема: слова Стубба об ударах по складам Wildberries являются безумием

Москва27 авг Вести.Член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема назвал "чистым безумием" слова президента Финляндии Александра Стубба, оправдывающие удары по складам Wildberries в России.

В беседе с ТАСС он отметил, что финский лидер стал символом политического класса Европы, который лишился способности ориентироваться.

Его заявления о том, что для достижения мира Украина должна продолжать бомбить Москву или тем более ее логистические склады, являются чистым безумием. Идея о том, что продолжение наращивания вооружения Украины или поощрение более масштабных атак каким-то образом окажет давление на Россию, - это стратегия, которая уже доказала свою несостоятельность сказал Мема

Ранее Стубб заявил, что удары украинских боевиков по объектам на российской территории, включая логистические центры компании Wildberries, могут подтолкнуть российскую сторону к началу переговорного процесса по урегулированию украинского конфликта.

Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен подчеркнул, что слова Стубба являются необоснованными угрозами в адрес Москвы.