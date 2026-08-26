Владимир Константинов считает, что президенту Финляндии лучше прикусить язык

"Лучше бы прикусил язык": Константинов ответил на слова Стубба об ударах по РФ Владимир Константинов считает, что президенту Финляндии лучше прикусить язык

Москва26 авг Вести.Глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что президенту Финляндии Александру Стуббу стоит прекратить разглагольствования и прикусить язык. Об этом Константинов сказал РИА Новости.

Стубб после встречи "коалиции желающих" в Киеве заявил, что считает атаки объектов российского маркетплейса Wildberries разумной стратегией со стороны Украины.

Такие, как Стубб, превращают Украину в пустыню и приезжают в Киев поразглагольствовать. Лучше бы прекратил свои разглагольствования и прикусил язык сказал Константинов

Ранее профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен назвал необоснованными угрозами в адрес России слова президента Финляндии об Украине. Он добавил, что большинство финнов не одобрили бы такие угрозы.