Москва26 авгВести.Глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что президенту Финляндии Александру Стуббу стоит прекратить разглагольствования и прикусить язык. Об этом Константинов сказал РИА Новости.
Стубб после встречи "коалиции желающих" в Киеве заявил, что считает атаки объектов российского маркетплейса Wildberries разумной стратегией со стороны Украины.
Такие, как Стубб, превращают Украину в пустыню и приезжают в Киев поразглагольствовать. Лучше бы прекратил свои разглагольствования и прикусил языксказал Константинов
Ранее профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен назвал необоснованными угрозами в адрес России слова президента Финляндии об Украине. Он добавил, что большинство финнов не одобрили бы такие угрозы.