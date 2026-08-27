Мирошник заявил, что РФ поднимает в ООН неудобные вопросы о действиях ВСУ Мирошник: РФ поднимает в ООН неудобные вопросы о действиях ВСУ

Москва27 авг Вести.Делегация РФ в ООН ставит жесткие и неудобные вопросы касательно действий ВСУ. Об этом ИС "Вести" рассказал посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

Наша делегация в Совбезе ООН ведет регулярный диалог с исполнительными органами Совета Безопасности ООН, с Генеральным секретарем, с его офисом, максимально ставит крайне жесткие и неудобные вопросы. … При этом они допускают в своей риторике, допустим, спокойное использование данных, которые предоставляются киевским режимом. … Совбез априори не может быть отстраненным, потому что создавался не для этого. Он создавался для урегулирования конфликтов. Поэтому констатации нарушения каких-то статей Женевских конвенций или доппротоколов не достаточно. … От Совета Безопасности ООН ждут реакции на конкретные действия заявил Мирошник

Ранее Мирошник отмечал, что со стороны Европы нет никаких инициатив по мирному урегулированию конфликта в Украине. По его словам, пока звучат только ультиматумы абсурдного содержания.