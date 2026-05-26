Мирошник заявил, что у него "волосы дыбом" из-за историй пленных военных РФ

Москва26 мая Вести.Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что у него порой "волосы дыбом" от рассказов российских военных об украинском плене. Такое заявление Мирошник сделал на сессии Международного форума по безопасности, его слова приводит РИА Новости.

По словам Мирошника, у него были разговоры с десятками этих военнослужащих.

У меня порой волосы дыбом вставали от историй, которые они пересказывали: как с ними обращались, как украинская сторона игнорирует нормы Женевской конвенции сказал посол

Он добавил, в частности, в Европе содействуют тому, чтобы наказаний за эти преступления не было.