Мирошник заявил о блокировании ООН и ОБСЕ расследований преступлений Киева Мирошник: в ООН и ОБСЕ блокируют расследования преступлений Киева

Москва10 авг Вести.ООН и ОБСЕ на уровне исполнителей блокируют расследования преступлений Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил в интервью ИС "Вести" посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

По его словам, международные организации зачастую оперативно реагируют на украинские сообщения и используют их для обвинений в адрес России, однако при получении информации о действиях украинской стороны ограничиваются общими заявлениями о необходимости защищать гражданское население.

На уровне исполнительных аппаратов, к примеру, ОБСЕ, Совета ООН по правам человека, Совета Безопасности ООН или представителей тех стран, которые не свободны в своих решениях, здесь достаточно активно происходит именно то, о чем я говорил в самом начале. Блокирование возможности даже ведения расследования сказал Мирошник

По его мнению, вместо объективной проверки сообщений международные структуры сначала заявляют о невозможности установить обстоятельства, а затем фактически отказываются выяснять их.

Если у вас есть сомнения, нужно поставить вопрос о необходимости расследования. Здесь же мы видим совершенно обратное подчеркнул дипломат

Он также заявил, что страны, поставляющие оружие Украине, следует считать соучастниками преступлений, совершенных с его применением. Так, атаки в Белгороде, Нижнекамске и Татарстане являются звеньями одной цепи и свидетельствуют об эскалации конфликта, в которой значительную роль играют как поставщики вооружений, так и те, кто покрывает виновных.

Кроме того, Мирошник рассказал, что ООН и другие организации получают от Москвы информацию о преступлениях Киева практически онлайн.