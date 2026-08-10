Мирошник рассказал, в каком формате Россия передает данные о преступлениях Киева Мирошник: ООН получает от РФ информацию о преступлениях Киева практически онлайн

Москва10 авг Вести.Организация Объединенных Наций (ООН) и другие международные структуры получают от России информацию о преступлениях Киева почти в постоянном онлайн-режиме. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

По его словам, после каждой террористической атаки киевского режима российская сторона предоставляет всю необходимую информацию, подтвержденную фото- и видеоматериалами.

Организации, они, безусловно, практически в режиме онлайн получают всю необходимую информацию с достоверно подтвержденным фактажом… То, что можно использовать в короткий промежуток времени для того, чтобы составить свое представление о произошедшем инциденте, произошедшей трагедии. А дальше идет достаточно долгосрочное, скрупулезное расследование этих фактов рассказал дипломат

Также Мирошник назвал военными преступлениями удары киевского режима по мирным объектам в России. Он отметил, что атака ВСУ по Нижнекамску, в результате которой есть погибшие и пострадавшие, была целенаправленной, с задействованием десятков дронов.