Мирошник: Киев и Запад прикрываются конфиденциальностью для маскировки лжи о РФ

Мирошник рассказал, как Украина и страны Запада пытаются маскировать ложь о РФ Мирошник: Киев и Запад прикрываются конфиденциальностью для маскировки лжи о РФ

Москва28 июл Вести.Киев и поддерживающие его страны и организации, ссылаясь на "конфиденциальность", отказываются предоставлять доказательства своих обвинений в адрес России, заявил в интервью ТАСС посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

Это создает атмосферу "стратегической неопределенности", которая позволяет скрывать ложь и манипуляции, продолжил дипломат.

Мирошник отметил, что на протяжении трех лет Россия не получает ответов на свои вопросы.

"Дайте список людей, погибших в Буче" - "Ну как же? Это же конфиденциально!" - Что конфиденциально? Данные убитого человека конфиденциальны? Но тем не менее аппарат генсека ООН позволяет себе давать такие ответы, говоря о том, что это "очень конфиденциальные вопросы" … Ни в одном официальном документе данные переданы не были. Многократные заявления о том, что будут проведены, значит, независимые экспертизы, они ничем не закончились сказал посол

Мирошник добавил, что российская сторона получает "обтекаемые ответы", которые усугубляют ситуацию "стратегической неопределенности".

Очень удобно. В "стратегической неопределенности" очень удобно прятать ложь, манипуляции и другой инструментарий, который используется для пропаганды заведомо ложных вещей заключил посол

Исполняющая обязанности постоянного представителя России при ООН Анна Евстигнеева ранее заявила, что на Западе пытаются оправдать целенаправленные удары ВСУ по мирным жителям, поскольку сами вовлечены в организованную Киевом террористическую деятельность.