В МИД РФ заявили, что не знают о предложении Зеленского по Черному морю Грушко: МИД РФ неизвестно о предложении Зеленского по Черному морю

Москва26 авг Вести.Российскому МИД неизвестно о предложении главы киевского режима Владимира Зеленского о взаимном прекращении ударов по объектам в Черном море, заявил журналистам замглавы ведомства Александр Грушко.

По его словам, сообщения о якобы отклоненном Россией предложении Украины не соответствуют известной ему информации.

Мне неизвестно ни о каких предложениях Зеленского сказал Грушко

Замминистра отметил, что в СМИ и различных пабликах появляются сообщения об идеях перемирия, однако, по его словам, они не соответствуют цели, которой придерживается Россия. Москва, как заявил Грушко, выступает за установление прочного мира на Украине с устранением первопричин конфликта.

Эта позиция России не меняется и постоянно доносится до международного сообщества по официальным и неофициальным каналам, подчеркнул Грушко.

Ранее посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что переговоры по урегулированию украинского конфликта, в том числе с участием Евросоюза, реальны, однако нужна зона возможных договоренностей. Мирошник подчеркнул, что пока что Россия видит только ультиматумы и угрозы в свой адрес.