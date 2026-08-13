Москва13 авг Вести.Министерство иностранных дел России неизвестно об инициативе Великобритании возобновить контакты с Москвой по военной линии. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Александр Грушко на IV форуме "Арктика — регионы".

Он отметил, что для вступления в политический диалог имеется специальная платформа. Слова Грушко приводит ТАСС.

На сегодняшний день - я, правда, не в Москве, я нахожусь в Архангельске - мне неизвестно о каких-то официальных обращениях со стороны либо Министерства иностранных дел, либо военного ведомства Великобритании сказал дипломат

Грушко добавил, что между Россией и Великобританий заключено множество соглашений в сфере морской безопасности, а также предотвращения или недопущения военных инцидентов.

Ранее газета The Times писала, что британские военные выразили обеспокоенность рисками "непреднамеренной эскалации" из-за отсутствия диалога с Россией. В правительстве Британии также подтвердили желание Лондона возобновить военные связи с Москвой.