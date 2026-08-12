Эксперт раскрыл причину, по которой Лондон хочет восстановить контакты с РФ Эксперт Степанов: контакты с Москвой нужны Лондону для ведения разведки

Москва12 авг Вести.Лондон заявляет о намерении восстановить военные контакты с РФ ради разведывательной деятельности. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил военный эксперт Института права и Национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов.

Эксперт напомнил, что Великобритания заявила о прямой угрозе от РФ еще в марте 2021 года, а после начала СВО одной из первых начала поставлять оружие киевскому режиму и делает это до сих пор.

И понятно, что за счет опять же блокирования морских коммуникаций, за счет того, что де-факто мы уничтожили портовую инфраструктуру в Одессе, Николаеве и на Дунае, мы блокируем эти поставки, в том числе по линии Великобритании. Поэтому я бы хотел отметить, что их попытки к возобновлению диалога - это ни что иное, как прикрытие шагов по созданию дополнительных коммуникаций и повышение своей осведомленности. Это, можно сказать, такая прямая разведывательная деятельность заявил эксперт

Он также указал на интересы Великобритании в ее присутствии на Дальнем Востоке.

Давайте отметим их коммуникации и создание де-факто прокси-альянса AUKUS, где Великобритания играет активнейшую роль - насыщения, в том числе ударными возможностями этого альянса, локализации производственных площадок. Там и BAE [Systems] работает, и другие предприятия, которые активнейшим образом тестируют изделия, которые сейчас применяются в том числе в отношении нашего флота, в отношении диверсий против гражданских судов. Это же все очень системная работа, это стратегия в рамках фантомного имперского присутствия Великобритании добавил Степанов

Ранее сообщалось, что Россия время от времени получает от Великобритании сигналы о готовности восстановить военные контакты, однако пока Лондон не предпринимает никаких действий для этого.