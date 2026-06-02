В МИД заявили о попытках Лондона ввязать Европу в конфликт с РФ МИД РФ: Лондон подзуживает Европу готовиться к столкновению с Россией

Москва2 июн Вести.Лондон побуждает европейские страны готовиться к столкновению с Россией и хочет не допустить разрядки российско-американских отношений. Такое заявление сделал директор департамента Северной Атлантики МИД России Александр Гусаров в интервью журналу "Международная жизнь".

Британский истеблишмент почти всецело подчинил внешнюю политику задаче сдерживания и ослабления России отметил собеседник издания

Как отметил Гусаров, добившись в 2020 году от киевского режима отказа от переговоров по урегулированию, в Великобритании демонстративно "повышали ставки" в эскалации украинского конфликта. А с недавних пор, добавил он, Лондон побуждает Европу к милитаризации и подготовке к "лобовому столкновению" с РФ.

При этом, подчеркнул Гусаров, сами британцы принимать участия в этом не планируют, а также не располагают необходимыми военными возможностями для подобных шагов.

Ранее он также высказался о стабилизации работы диппредставительств России и США.