"Связаны с Форин-офисом": на Западе назвали желающих бесконечного конфликта с РФ Политолог Крайнер: постепенно выявляются силы, втягивающие страны в конфликты

Москва17 мая Вести.Структуры, связанные с Министерством иностранных дел Великобритании, активно способствуют вовлечению разных стран в военные конфликты.

Таким мнением в эфире подкаста Dialogue Works на видеохостинге YouTube поделился политолог Алекс Крайнер.

Никто не хотел конфликта на Украине или операции против Ирана, но они все равно начались. То есть не совсем "никто" … Может быть, некая праворадикальная часть украинского политического класса хотела войны с Россией, и так далее. Но получается так, что силы, втягивающие нас в бесконечные войны, все же берут верх … Они как-то связаны с британским Форин-офисом (неофициальное название МИД Великобритании – прим. ред.) отметил эксперт

Крайнер добавил, что в условиях текущего политического кризиса упомянутые группы начинают более активно проявлять себя. Кроме того, он не исключил, что проблема может быть связана и с действиями представителей неоконсервативных движений в США.

Ранее российский посол в Лондоне Андрей Келин заявил, что Москва может прибегнуть к ассиметричным мерам для обеспечения судоходства в Ла-Манше на фоне угроз со стороны британских властей.