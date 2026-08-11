В Британии обеспокоились отсутствием контактов с РФ на уровне военных ведомств Times: Британия захотела возобновить военные контакты с РФ на высоком уровне

Москва11 авг Вести.Великобритания стремится восстановить контакты с Минобороны России, чтобы предотвратить возможные инциденты, способные привести к прямому военному столкновению между странами.

Британские военные выражают обеспокоенность рисками "непреднамеренной эскалации" из-за отсутствия диалога с Москвой, говорится в статье, опубликованной газетой The Times.

Вопрос о необходимости возобновления взаимодействия был поднят после июньского инцидента, когда в проливе Ла-Манш российский фрегат "Адмирал Григорович" произвел предупредительный выстрел из-за опасного маневра яхты под британским флагом.

Последний раз начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов общался со своим британским коллегой в сентябре 2022 года, когда этот пост занимал адмирал Тони Радакин. Последний телефонный разговор между главами оборонных ведомств двух стран прошел в октябре 2022 года, когда министр обороны РФ Сергей Шойгу позвонил тогдашнему британскому коллеге Бену Уоллесу, чтобы выразить обеспокоенность возможными провокациями со стороны Украины с использованием "грязной бомбы". С тех пор попытки восстановить контакты не увенчались успехом, продолжает The Times.

В правительстве Великобритании подтвердили желание Лондона возобновить военные связи с Москвой.

Наличие посольства в Москве позволяет нам отправлять четкие сигналы напрямую российским властям, что помогает защищать британские интересы и управлять рисками эскалации сказали в кабмине

Переговоры между оборонными ведомствами стран проводятся через военных атташе. Однако в 2024 году Великобритания выслала российского представителя, обвинив его в работе на военную разведку. Москва ответила симметрично.

Бывший военный атташе Великобритании в России и на Украине Джон Форман в беседе с The Times назвал решение Лондона контрпродуктивным и призвал власти королевства вернуться к диалогу с Россией.

Серьезное недопонимание, в конечном счете, может привести к гибели людей. Чтобы добиться какого-либо прогресса в отношениях с Россией, нужно разговаривать с глазу на глаз заявил Форман

По его словам, "переговоры с противником в частном порядке не являются слабостью".

Несмотря на сохранение "горячей линии" между сторонами, она используется значительно реже, чем до начала Россией специальной военной операции на Украине. Форман подчеркнул, что одной только линии связи недостаточно для предотвращения ошибок и просчетов.