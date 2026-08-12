Москва12 авгВести.Россия время от времени получает от Великобритании сигналы о готовности восстановить военные контакты, однако пока Лондон не предпринимает никаких действий для этого. Об этом РИА Новости заявили в российском посольстве в Лондоне.
Ранее газета Times сообщила, что британская сторона хотела бы возобновить контакты с российскими военными.
Со стороны британцев нам периодически поступают сигналы о желании возобновить контакты, однако практических действий они не предпринимаютговорится в комментарии дипмиссии
Ранее СМИ сообщали, что британские военные выражают обеспокоенность рисками "непреднамеренной эскалации" из-за отсутствия диалога с Москвой.