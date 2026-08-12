Политолог считает, что РФ готова к возобновлению военных контактов с Британией Политолог Светов: РФ готова к возобновлению военных контактов с Британией

Москва12 авг Вести.Москва готова к военным контактам с Лондоном, однако предложение британских генералов, скорее всего, ограничится лишь словами, заявил NEWS.ru политолог Юрий Светов.

Ранее газета The Times опубликовала статью, где указывалось, что британские военные выражают обеспокоенность рисками "непреднамеренной эскалации" из-за отсутствия диалога с Москвой. В правительстве Британии также подтвердили желание Лондона возобновить военные связи с РФ.

Россия готова к контактам [с Британией]. Президент [Владимир] Путин не один раз подчеркивал: не мы разорвали эти связи. Поэтому, если люди действительно предлагают, мы готовы. Но важно, чтобы за этими словами что-то последовало сказал Светов

Эксперт напомнил, что ранее слова президента Франции Эммануэля Макрона и других европейских политиков о желании восстановить контакты с Россией ни к чему конкретному не приводили.