Москва8 июн Вести.Для Великобритании трансатлантические связи стоят выше непосредственно европейских интересов. А войны используются как инструмент укрепления своего влияния на континенте, заявил ИС "Вести" политолог Сергей Михеев.

По его словам, именно поэтому британцы стремятся постоянно провоцировать войну.

Для Великобритании атлантическое единство гораздо важнее, чем Европа как таковая. Да, Великобритания вышла из Евросоюза, но на самом деле задача перед ним стоит: как влиять, как быть на первых ролях, влияя на европейские дела, но при этом формально не входить в европейские структуры. Выход только один – война. Только в случае войны у Великобритании есть шанс, в том числе в силу географического положения, играть очень серьезную роль в Европе, но при этом оставаясь как бы самой собой, как бы между Европой и США