Мирошник: Лондон утратил чувство меры в борьбе с Россией и боится ее ответа

Мирошник: утратившая чувство меры в борьбе с Россией Британия боится ответа Мирошник: Лондон утратил чувство меры в борьбе с Россией и боится ее ответа

Москва13 авг Вести.Лондон потерял чувство меры в конфронтации с Москвой, используя "чужие руки", а теперь стремится наладить контакты с Россией для обеспечения собственной безопасности, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в интервью ТАСС.

Газета The Times сообщила, что Британия заинтересована в восстановлении связей с российским военным руководством, чтобы предотвратить инциденты, способные привести к прямому военному столкновению с Россией.

Британцы известны как мастера провокаций и организации "войны чужими руками", но в последнее время "их чувство меры стало давать сбой", отметил Мирошник.

(Это – прим. ред.) тревожит отдельных представителей английской элиты. Вот они и заговорили о том, что им очень нужна прямая линия связи с Москвой, чтобы после очередной такой выходки успеть вовремя позвонить и прокричать в трубку: "Это не мы! Только не по нам!" приводит ТАСС слова Мирошника

В посольстве России в Британии отметили, что недавняя смена британского премьер-министра не изменила антироссийского курса Лондона.