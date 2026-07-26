Мюррей: Британия не откажется от конфронтации с РФ в ближайшее время

Экс-посол Британии усомнился в скором улучшения отношений Москвы и Лондона Мюррей: Британия не откажется от конфронтации с РФ в ближайшее время

Москва26 июл Вести.Британия не откажется от конфронтации с РФ в ближайшем будущем. Об этом сообщил шотландский политический активист и бывший посол Великобритании в Узбекистане (2002-2004) Крейг Мюррей агентству РИА Новости.

По его мнению, в политической системе ничего не изменится без революционных изменений.

Все это настолько глубоко укоренилось в британском истеблишменте, в системе капитализма Великобритании и в интересах военно-промышленного комплекса. Политическая система становится все более авторитарной. Сами политики уже не являются ключевыми фигурами. Они лишь марионетки миллиардеров признался экс-посол

Он отметил, что при нынешней системе русофобия стала необходимым элементом идеологии, благодаря которому и держится государство. При этом, как сообщил Мюррей, большинство британцев не испытывает ненависти к русским, а поскольку внушить негатив нелегко, властям приходится принимать все больше репрессивных законов. Так, например, вскоре станет незаконной любая информация, полученная из российских источников, независимо от ее содержания. Как отметил бывший посол, "подобные абсурдные законы" демонстрируют то, что британским властям все труднее контролировать информационную повестку.

К сожалению, в краткосрочной перспективе выйти из этой безумной ситуации будет непросто. Остается лишь надеяться, что власти не зайдут настолько далеко, чтобы развязать настоящую войну. Все, о чем они говорят, - это война. Они рассуждают о войне так, будто это нечто желательное рассказал Мюррей

По его словам, остается надеяться, что власти Великобритании ограничатся доходами от оборонной отрасли в мирное время и не станут вовлекать граждан в военные действия. Мюррей добавил, что, как свидетельствует история, гонка вооружений нередко непреднамеренно становится причиной войны, а потому нынешняя ситуация крайне тревожна.

Ранее депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани выразил мнение, что отставка экс-премьера Великобритании Кира Стармера не повлияет на внешнеполитический курс страны, в том числе в отношении России. Кроме того, бывший британский посол в Сирии Питер Форд рассказал, что действующий премьер Британии Энди Бернхэм также не изменит курс Лондона по отношению к РФ.