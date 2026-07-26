Лорд Балф заявил, что жители Британии устали от темы конфликта на Украине

Балф: тема украинского конфликта перестала интересовать простых британцев Лорд Балф заявил, что жители Британии устали от темы конфликта на Украине

Москва26 июл Вести.У жителей Британии заметно снизился интерес к событиям на Украине. Об этом рассказал в беседе с ТАСС член Палаты лордов (верхней палаты) британского парламента Ричард Балф.

Я думаю, что приверженность [поддержке] Украины сохранится [у нового правительства Великобритании]. Однако среди рядовых жителей Великобритании интерес к этой теме крайне невелик отметил парламентарий

Ранее шотландский политический активист и бывший посол Великобритании в Узбекистане (2002-2004) Крейг Мюррей заявил, что Лондон вряд ли откажется от конфронтации с Москвой в ближайшем будущем. По его мнению, русофобия глубоко укоренилась в британском истеблишменте, и фактически стала необходимым элементом идеологии, благодаря которому и держится государство.

При этом Мюррей подчеркнул, что большинство британцев не чувствует ненависти к русским.