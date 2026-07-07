Москва7 июл Вести.Британцы превратили Украину, ставшую антироссийским проектом, в антиевропейский проект с целью "собрать" Европейский союз под себя. Такое мнение выразил экс-депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров в эфире "Соловьёв Live", сообщает ИС "Вести".

По словам политика, не стоит преуменьшать роль Великобритании в управлении политическими элитами на Украине. Британцам не нужна сильная Европа, поэтому руками Украины они хотят "собрать ЕС под себя", считает Килинкаров.

Я считаю, что Украина в том виде, в котором она существует сегодня и с учетом тех последствий экономических, прежде всего, для Европы, она уже давно функционирует как антиевропейский проект… У Британии есть цель – разобрать этот Европейский союз, собранный под Германию, и собрать его под себя. И тут, кстати, роль Польши очень важна и стран Балтии, они больше идут в фарватере британской политики, нежели той же европейской сказал экс-депутат Рады

Ранее заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев высказал мнение, что Великобритании стоит отказаться от своего названия в пользу более простого – Британия. Он отметил, что Лондон навязал миру свою "манию величия", но это не означает, что другие страны обязаны с этим соглашаться.