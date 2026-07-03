Москва3 июл Вести.От использования слова "Великобритания" следует отказаться в пользу более простого названия — Британия. Такое мнение в интервью ТАСС высказал заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.

Он отметил, что Лондон навязал миру свою "манию величия", но это не означает, что другие страны обязаны с этим соглашаться.

Косачев подчеркнул, что Британия — "специфичная" страна во многих аспектах. В частности, он вспомнил, как более 15 лет назад, работая в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), представители Лондона часто обсуждали политическую систему России, в том числе, президентские выборы.

Я всегда старался напомнить нашим британским коллегам, что у них в принципе не существует такой процедуры, как выборы главы государства - эта должность передается по наследству, это монархия. Они имеют на это право, но тогда они должны понимать, что они не имеют права обсуждать то, что происходит в других странах, потому что в других странах есть свои права на то, как обустраивать свою политическую систему сказал сенатор

Ранее стало известно, что Британия выделит 1,5 миллиарда фунтов стерлингов (свыше 155 миллиардов рублей) на программу "Атлантический бастион", направленную на борьбу с российскими подводными лодками в Арктике.