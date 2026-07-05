Вице-президент США Вэнс: британское руководство подводит свою страну Вэнс: британское руководство подводит свою страну

Москва5 июл Вести.Политика властей Британии подводит эту страну, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, сообщает газета The Times.

Британская политика "сломана", а граждане умоляют о серьезных структурных изменениях, отметил Вэнс.

Руководство [Британии] уже долгое время подводит страну приводит The Times слова Вэнса

Между тем в Британии за последние годы сменились шесть премьер-министров, заключил вице-президент США.

Посол России в Британии Андрей Келин подчеркнул, что смена премьер-министров в Британии не улучшает, а ухудшает положение населения страны.