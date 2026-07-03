Москва3 июл Вести.Замена премьер-министров в Великобритании не улучшает, а ухудшает положение населения страны. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил посол России в королевстве Андрей Келин.

По его словам, за последние 10 лет в британском правительстве уже шесть раз сменили премьер-министров.

Это чехарда. Соответственно, чехарда и во внутренней политике. Главным образом причина состоит в том, что не улучшается, а ухудшается положение населения. Все это связано с ростом цен на энергию, с плохой социально-экономической обстановкой, ухудшением положения в здравоохранении, в целом в экономике. И к тому же очень сильно миграционный кризис влияет. Буквально на глазах … меняется за эти годы … состав населения. В таких условиях, конечно, популярность правящих партий падает, без сомнения. Народ недоволен, и партии прибегают … к смене премьеров в попытке изменить ситуацию. Конечно же, это сомнительная попытка, поскольку мало что меняется сказал посол

Ранее Келин заявил, что объекты британских оружейных компаний, работающих на нужды вооруженных сил Украины, могут стать целями для России.