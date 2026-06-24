Москва24 июн Вести.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на полях XII Международного научно-экспертного форума "Примаковские чтения" сыронизировал на тему высокой частоты сменяемости глав правительств в Великобритании. Комментируя долгосрочные геополитические прогнозы, он отметил невозможность предсказать точное число британских премьеров, которые сменят друг друга за ближайшую четверть века.

Песков выступил в роли модератора дискуссионной сессии "Сценарии мирового порядка к середине XXI века". В ходе своего выступления представитель Кремля обратил внимание аудитории на то, что указанный в теме мероприятия период наступит только через 25 лет, что фактически означает смену целого поколения.

Это целое поколение. Поэтому подводить итоги этой дискуссии, наверное, будем не мы, а следующее поколение, которое и будет финально оформлять будущее мироустройство в середине XXI века. Да, и пройдет очень много времени. Мы даже, наверное, сейчас вряд ли сможем прогнозировать, сколько премьер-министров Великобритании сменится за это время заявил Песков

Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер, занимавший этот пост с июля 2024 года, уходит в отставку.