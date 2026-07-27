Песков: отношение Британии к РФ остается прежним, несмотря на смену премьеров

Политика Британии по отношению к России не меняется, заявил Песков Песков: отношение Британии к РФ остается прежним, несмотря на смену премьеров

Москва27 июл Вести.Политика Лондона в отношении Москвы остается прежней, несмотря на частую смену премьер-министров Великобритании. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он отметил, что британские премьеры "и дальше будут меняться".

Не меняется только политика Великобритании в отношении нас. Политика Великобритании в отношении Украины тоже не меняется сказал Песков

Ранее пресс-секретарь главы государства заявил, что Россия не питает надежды на улучшение отношений с Британией в связи с приходом к власти нового премьер-министра Эндрю Бернема.

Бернем официально занял пост главы правительства Великобритании 20 июля. До своего вступления в должность политик пообещал провести самые серьезные за последние 40 лет реформы, радикально изменить политическую модель, а также быстро повысить уровень жизни граждан.