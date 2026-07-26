Москва26 июл Вести.Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев иронично прокомментировал назначение нового главы британского правительства. В своем Telegram-канале политик назвал Эндрю Бернема "премьером мелкобритании" и обозначил задачи России в отношении королевства.

Новый премьер мелкобритании Бернем заявил о безоговорочной поддержке Украины. Тут, конечно, ничего нет нового написал Медведев, комментируя традиционную позицию Лондона по украинскому вопросу

При этом он подчеркнул, что для России важнее другое: "наша задача – продолжать делать все, чтобы жизнь на не утонувшем пока островке была максимально невыносимой".

Тут годится все: экономические кризисы, социальные катаклизмы, забастовки мусорщиков. Все что угодно добавил он

В заключение зампред Совбеза добавил, что для достижения этой цели "лучше всего подходит все-таки комплекс "Посейдон".

Передача власти от Кира Стармера к Эндрю Бернему состоялась в начале этой недели. Бернем стал уже седьмым премьер-министром Великобритании за последние десять лет. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что РФ не лелеет надежд на улучшение отношений с Британией при Бернеме.