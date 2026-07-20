Вице-премьер Британии Лэмми объявил об уходе в отставку

Британский вице-премьер Лэмми уходит в отставку Вице-премьер Британии Лэмми объявил об уходе в отставку

Москва20 июл Вести.Вице-премьер Великобритании Дэвид Лэмми покидает кабмин нового премьер-министра Энди Бернема. Соответствующее сообщение Лэмми разместил в соцсети X.

Он уточнил, что был бы рад продолжению работы в кабмине.

Однако новый премьер-министр вправе создавать свою собственную команду сказано в публикации

Лэмми пожелал Энди Бернему и новому правительству "всяческих успехов".

20 июля Бернем вступил в должность нового премьера Великобритании. Агентство Reuters писало, что первоочередной задачей для него станет назначение членов его кабинета, особенно министра финансов.