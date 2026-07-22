Москва22 июл Вести.Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией прокомментировала заявление нового премьер-министра Великобритании Эндрю Бернема о намерении вернуть надежду своей стране. Об этом она сказала в эфире радио Sputnik.

Хочется сказать: "Надя, выходи". Куда [экс-премьер Британии Кир] Стармер отправил Надежду? Где Надя все это время была? Неизвестно? сказала она

Представитель МИД добавила, что у предыдущих премьер-министров Великобритании "надежда" каждый раз терялась или куда-то исчезала, а теперь очередной политик, по ее словам, собирается попытаться ее "освободить" и представить обществу.

Кроме того, Захарова в шутку предположила, что "надежда" может скрываться в Букингемском дворце или в лондонском Тауэре.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не рассчитывает на улучшение отношений с Лондоном после прихода к власти Бернема.