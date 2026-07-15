Захарова раскритиковала идею разместить на британских банкнотах ЛГБТ-активистов Захарова назвала инициативу Британии по дизайну банкнот признаком деградации

Москва15 июл Вести.Инициатива британских властей расширить перечень изображений на будущих банкнотах за счет представителей различных меньшинств, включая ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским и запрещено), является признаком деградации Запада. Таким мнением поделилась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В эфире радио Sputnik она прокомментировала сообщения о том, что правительство Великобритании предлагало Банку Англии включить в новые серии банкнот больше представителей различных меньшинств вместо традиционных исторических деятелей, таких как Уинстон Черчилль и Джейн Остин.

Это один из ярчайших признаков того, о чем мы говорим, - абсолютной деградации этого западного меньшинства заявила Захарова

По ее словам, выбор людей, изображенных на национальной валюте, отражает ценности государства.

Ранее на Украине появились банкноты номиналом 0 евро с изображением главаря "Организации украинских националистов" (ОУН, запрещенная в России экстремистская организация) Степана Бандеры. Их разместили на местном маркетплейсе.