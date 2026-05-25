Москва25 маяВести.Дешевизна пива в британском парламенте объясняет некоторые вздорные высказывания английских политиков. Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Теперь понятно, почему они такую чушь несут про "новичок", Скрипалей и "руку Кремля". Пиво, оказывается, в британском парламенте дешевле, чем не в парламенте - вот и заправляются на работенаписала Захарова в своем Telegram-канале
Дипломат прокомментировала заявления одного из британских парламентариев, что из-за дешевизны пива в парламенте некоторые депутаты употребляют этот напиток перед голосованием.
Ранее Захарова в связи с британскими санкциями против детских лагерей и психбольница заявила, что Лондону пора вызвать себе санитаров.