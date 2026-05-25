Москва25 мая Вести.Дешевизна пива в британском парламенте объясняет некоторые вздорные высказывания английских политиков. Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Теперь понятно, почему они такую чушь несут про "новичок", Скрипалей и "руку Кремля". Пиво, оказывается, в британском парламенте дешевле, чем не в парламенте - вот и заправляются на работе написала Захарова в своем Telegram-канале

Дипломат прокомментировала заявления одного из британских парламентариев, что из-за дешевизны пива в парламенте некоторые депутаты употребляют этот напиток перед голосованием.

Ранее Захарова в связи с британскими санкциями против детских лагерей и психбольница заявила, что Лондону пора вызвать себе санитаров.