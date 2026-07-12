Украинцы торгуют банкнотами номиналом 0 евро с портретом Бандеры На украинском маркетплейсе продают купюры номиналом 0 евро с Бандерой

Москва12 июл Вести.На украинском маркетплейсе появилось объявление о продаже сувенирных банкнот номиналом 0 евро с изображением главаря "Организации украинских националистов" (ОУН, запрещенная в России экстремистская организация) Степана Бандеры, пишет РИА Новости.

В описании товара говорится, что банкнота напечатана на настоящей банкнотной бумаге с водяными знаками, голограммой и другими защитными элементами. На лицевой стороне купюры размещен портрет Бандеры, а также флаг Евросоюза и номинал купюры – цифра "ноль".

На оборотной стороне находится образ Моны Лизы с картины художника Леонардо да Винчи и коллаж из достопримечательностей разных стран Европы, среди которых Эйфелева башня, храм Святого Семейства в Барселоне, Бранденбургские ворота, Колизей, а также брюссельский фонтан в виде статуи "Писающего мальчика".

Сувенирная банкнота номиналом 0 евро, посвященная Степану Бандере, является уникальным коллекционным экземпляром почитателей истории и нумизматики указывается в объявлении

Сувенирную банкноту можно купить за 845 гривен (около 19 долларов), ее уже приобрели свыше десяти человек.

В карточке продавца на маркетплейсе висят более 700 объявлений, все отзывы покупателей положительные. Как утверждает автор продукции, его миссия состоит в развитии современной культуры нумизматики, филателии и бонистики на Украине.

В этом году разгорелся конфликт между польскими властями и главой киевского режима Владимиром Зеленским, который недавно принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН-УПА (запрещенная в России экстремистская организация), а также присвоил наименование "Имени героев УПА" (запрещенная в России экстремистская организация) подразделению украинских боевиков.

За это президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского высшей награды страны – ордена Белого Орла. Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш подчеркивал, что Варшава не пустит Украину в ЕС, если Киев продолжит чествовать националистов, убивавших мирных поляков в прошлом веке.